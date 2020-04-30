Липецкие депутаты расширили список сел-претендентов на почетные звания

"Это решение особенно важно и значимо накануне Дня Победы. Мы должны сохранить память о наших героических земляках, об их бесстрашных подвигах во имя защиты своего Отечества и его интересов. Ведь память объединяет нас, вселяет гордость за нашу страну, за наш народ. И особенно это важно для нашего подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента Павла Путилина.

В сообщении отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией очередная сессия Липецкого Облсовета прошла в формате заочного открытого голосования. Всего было рассмотрено около 20 вопросов, в том числе касающиеся актуальной медицинской темы. Так, депутаты внесли изменения в закон о бюджете территориального фонда ОМС Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в рамках которого предусмотрены средства на стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологии, а также доплаты начинающим врачам и медсестрам.