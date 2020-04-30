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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-04-30T18:14
https://ria.ru/20200430/1570829502.html
Липецкие депутаты расширили список сел-претендентов на почетные звания
https://cdn25.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:67:3076:1797_1036x0_80_0_0_4761662883cacd64b3052ecce217d2e5.jpg
РИА Новости

Липецкие депутаты расширили список сел-претендентов на почетные звания

18:14 30.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета расширили перечень сел, которым будет присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"; по их решению, звания получат села, где были воспитаны герои, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Такой чести будут удостоены населенные пункты Липецкой области, где родились не менее пяти участников Великой Отечественной войны, ставших Героями Советского Союза, Героями России, а также полными кавалерами ордена Славы.
"Это решение особенно важно и значимо накануне Дня Победы. Мы должны сохранить память о наших героических земляках, об их бесстрашных подвигах во имя защиты своего Отечества и его интересов. Ведь память объединяет нас, вселяет гордость за нашу страну, за наш народ. И особенно это важно для нашего подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента Павла Путилина. 
В сообщении отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией очередная сессия Липецкого Облсовета прошла в формате заочного открытого голосования. Всего было рассмотрено около 20 вопросов, в том числе касающиеся актуальной медицинской темы. Так, депутаты внесли изменения в закон о бюджете территориального фонда ОМС Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в рамках которого предусмотрены средства на стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологии, а также доплаты начинающим врачам и медсестрам.
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Липецкая областьДень ПобедыЛипецкий областной Совет депутатовЛипецкая областьОбщество
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