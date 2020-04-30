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Религия и мировоззрение
2020-04-30T18:15
https://ria.ru/20200430/1570829450.html
В псковских храмах могут возобновить службы с участием прихожан с 5 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/22779/13/227791328_0:78:2000:1203_1036x0_80_0_0_66e97f2741fd70c05166db82ab124bd7.jpg
РИА Новости

В псковских храмах могут возобновить службы с участием прихожан с 5 мая

18:15 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкСобор святой Троицы в Псковском кремле
Собор святой Троицы в Псковском кремле
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Службы с участием прихожан на прихрамовых территориях могут разрешить в Псковской области после 4 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Если ничего экстраординарного, непредсказуемого, непрогнозируемого не произойдет, все будут ответственно соблюдать ограничительные мероприятия, мы рассчитываем, что после первых майских праздников будем обсуждать дополнительные меры по снятию ограничений. Мы вчера долго говорили с владыкой (митрополитом Псковским и Порховским Тихоном – ред.) и договорились о том, что посмотрим ситуацию на вечер 4 числа (мая)… Если все будет планово, то посоветуемся с главным санитарным врачом и разрешим службы с участием прихожан на прихрамовых территориях", - сказал Ведерников на заседании оперштаба региона в четверг.
Он уточнил также, что планируется снять запрет на посещение кладбищ и разрешить работу ряда предприятий малого и среднего бизнеса. "Самое главное, мы дадим возможность работать субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, чьи помещения или магазины находятся в отдельно стоящих зданиях или в небольших торговых центрах", - отметил Ведерников.
"Дальше будем действовать по ситуации, но считаю, что послабления не заставят себя ждать при положительном развитии событий", - заключил губернатор Псковской области.
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По словам Ведерникова, на четверг в регионе подтверждено 172 случая коронавируса. С начала пандемии выздоровели 17 человек. Как сообщил губернатор, после корректировки статистических данных по летальным случаям с тем, чтобы учитывать только тех пациентов, чья смерть наступила непосредственно от COVID-19 или осложнений от этой инфекции, число скончавшихся "скорректировано до восьми человек". Ранее в среду оперштаб сообщал об 11 летальных случаях, однако три пациента умерли "от инфарктов и инсультов", пояснил Ведерников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Митрополит Тихон (Шевкунов)Михаил ВедерниковКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПсковская областьОбщество
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