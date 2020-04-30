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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T22:47
https://ria.ru/20200430/1570829389.html
Москвичам напомнили правила оформления пропуска для поездки на дачу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570600384_0:96:1500:940_1036x0_80_0_0_38e250271c65e689ffc7c5443198e200.jpg
РИА Новости

Москвичам напомнили правила оформления пропуска для поездки на дачу

18:12 30.04.2020 (обновлено: 22:47 30.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Для поездки на дачу на майские праздники жителям Москвы необходимо оформить цифровой пропуск, сообщается на портале столичного правительства.
Разрешение на передвижение можно оформить тремя способами. Первый — через сайт мэрии Москвы mos.ru. Это можно сделать как в день поездки, так и оформить пропуск на ближайшие два дня. Горожанам понадобится зарегистрироваться на портале или зайти в личный кабинет, если он уже есть.
"Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска ("разовая поездка в иных целях"), маршрут передвижения, цель и дату поездки — а также номер паспорта, если в профиле он не указан", — сообщается на сайте мэрии.
Кроме того, в форме необходимо указать номер карты "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета либо социальной карты жителя Москвы или Подмосковья при поездке на общественном транспорте или ввести госномер автомобиля. После отправки данных придет код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку.
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Второй способ — отправить СМС на номер 7377. Также можно оставить запрос через приложение "Моя Москва". Для этого придется запустить специальный чат-бот. Он сгенерирует запрос, который нужно будет скопировать и отправить на номер 7377. В ответном СМС придет код — его нужно сохранить для поездки.
Еще один способ — позвонить по номеру единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. В таком случае понадобится продиктовать необходимые данные оператору, который сформирует заявку и сообщит код. Этот способ работает при оформлении пропуска в день поездки.
В мэрии подчеркнули, что при поездке на машине обязательно нужно оформить пропуск на всех пассажиров.
Кроме того, в поездку необходимо взять документ, указанный в пропуске.
Мэрия также напомнила, что разрешение на разовую поездку действует один день, а оформлять его можно не чаще двух раз в неделю.
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Если дача находится за пределами Подмосковья, то может понадобиться еще и пропуск для поездки по региону, в котором она находится.
"Уточните правила въезда и выезда из этого региона, а также из всех тех, которые проедете транзитом. При возвращении в другой день вам также понадобится пропуск для поездки по Москве", — говорится в сообщении.
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных, из которых почти 218 тысяч умерли и около миллиона излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), поправились 11 619, умерли 1073 пациента. Больше тысячи случаев заражения зафиксировано в семи российских субъектах.
В ряде регионов, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Вот очень интересно: кто придумал список причин для выхода из дому?! Какой идиот? Начинается сезон посадки овощей, но на участок я могу съездить два раза в неделю!!! Каким местом это придумали? Это значит осенью цены взлетят вверх или мы будем есть "пластиковую" картошку из Турции какой-нибудь...
30 апреля, 21:33
Boss K
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