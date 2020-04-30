ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что ЛНР поддерживает введение дополнительных мер по перемирию в Донбассе, поскольку без них введение устойчивого режима прекращения практически невозможно.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав МИД "нормандской четверки" заявил, что Россия, Франция и ФРГ призвали Киев, Донецк и Луганск принять дополнительные меры в поддержку режима прекращения огня, который не соблюдается.
"Если слушать министра иностранных дел Украины, то кажется, что в ходе видеоконференции глав МИД "нормандской четверки" достигнута договоренность лишь объявить новую дату введения режима прекращения огня, хотя какой в этом смысл, если таких объявлений было уже больше двух десятков и они нарушались Киевом в первые же часы", - заявил Мирошник РИА Новости.
По словам представителя ЛНР, "введение устойчивого режима прекращения огня без дополнительных мер воздействия практически невозможно". По мнению Мирошника, прекращение огня лучше подкрепить разведением сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. "Именно об этом по итогам переговоров и заявил российский министр Сергей Лавров. Почувствуйте разницу: просто продекламировать, а точнее имитировать стремление к перемирию и тут же его нарушить без последствий, что предложил Кулеба, или же согласовать меры, которые не позволят безнаказанно его нарушить и однажды объявив, сделать это перемирие устойчивым, что сказал Лавров", - подчеркнул Мирошник.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.