ЛНР поддерживает введение дополнительных мер по перемирию в Донбассе

"Если слушать министра иностранных дел Украины, то кажется, что в ходе видеоконференции глав МИД "нормандской четверки" достигнута договоренность лишь объявить новую дату введения режима прекращения огня, хотя какой в этом смысл, если таких объявлений было уже больше двух десятков и они нарушались Киевом в первые же часы", - заявил Мирошник РИА Новости.