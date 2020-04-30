Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T18:09
https://ria.ru/20200430/1570828662.html
В Сочи перекроют проезд ко всем рекреационным объектам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569512377_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_94c4cf8a779074e93f837359328af20c.jpg
РИА Новости

В Сочи перекроют проезд ко всем рекреационным объектам

17:58 30.04.2020 (обновлено: 18:09 30.04.2020)
3172
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции
Мобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Проезд ко всем рекреационным объектам перекроют в Сочи на майские праздники, чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщает администрация города.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции. За соблюдением горожанами ограничений следят 120 мобильных отряда самоконтроля. Со среды и на протяжении всех майских праздников улицы патрулируют ещё четыре мониторинговые группы. Особое внимание полицейские, казаки и муниципальные служащие уделяют прибрежным зонам, пляжным территориям и объектам турпоказа.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
30 апреля, 13:49Распространение нового коронавируса
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
"Мы понимаем, что впереди – праздничные дни. Многие жители захотят выйти на набережные или поехать на пикник с семьёй... До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты. Прежде всего, это необходимо для самих сочинцев и для сохранения их здоровья", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Глава города отметил, что до конца карантина необходимо ограничить доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам. Так, подъездные пути к маршрутам сочинского национального парка будут находиться под круглосуточной охраной полицейских, казаков и представителей Росгвардии и МЧС. Помимо этого, проезды временно перекроют бетонными заграждениями.
"В период майских праздников под наблюдением будут находиться все скверы и парки, набережные, пляжи, лесные местности, а также мемориальные комплексы", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники транспортируют пациента на территории ФМБА в Химках
30 апреля, 13:23
На Кубани количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек
1410017
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
Лента новостейМолния