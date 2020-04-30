В Сочи перекроют проезд ко всем рекреационным объектам

СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Проезд ко всем рекреационным объектам перекроют в Проезд ко всем рекреационным объектам перекроют в Сочи на майские праздники, чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщает администрация города.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции. За соблюдением горожанами ограничений следят 120 мобильных отряда самоконтроля. Со среды и на протяжении всех майских праздников улицы патрулируют ещё четыре мониторинговые группы. Особое внимание полицейские, казаки и муниципальные служащие уделяют прибрежным зонам, пляжным территориям и объектам турпоказа.

"Мы понимаем, что впереди – праздничные дни. Многие жители захотят выйти на набережные или поехать на пикник с семьёй... До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты. Прежде всего, это необходимо для самих сочинцев и для сохранения их здоровья", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Глава города отметил, что до конца карантина необходимо ограничить доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам. Так, подъездные пути к маршрутам сочинского национального парка будут находиться под круглосуточной охраной полицейских, казаков и представителей Росгвардии МЧС . Помимо этого, проезды временно перекроют бетонными заграждениями.

"В период майских праздников под наблюдением будут находиться все скверы и парки, набережные, пляжи, лесные местности, а также мемориальные комплексы", - говорится в сообщении.