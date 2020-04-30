РПЦ организует онлайн-встречи священников с пациентами московских больниц

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Священники Русской православной церкви будут в прямом эфире беседовать с пациентами московских больниц и людьми, которые находятся в самоизоляции дома, следует из сообщения пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать больных. Сообщалось, что в Московской епархии создана и обучена группа священников для окормления больных коронавирусом, а также не больных вирусом пациентов московских больниц, в которые священников не допускают по санитарным правилам. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.
"Комиссия по больничному служению Московской епархии открывает цикл онлайн-бесед с пациентами московских больниц. Опытные больничные священники в прямом эфире на YouTube ответят на вопросы всех желающих людей, проходящих лечение от коронавируса и других болезней, а также тех, кто лечится дома", - говорится в сообщении пресc-службы.
Онлайн встречи решили организовать из-за того, "священники пока не могут лично попасть в больницы к верующим пациентам, которые их об этом просят".
28 апреля, 11:05АкцентыВ режиме онлайн: церковь осваивается в новой реальностиВот уже почти месяц, как прихожане Русской православной церкви лишены возможности бывать на богослужениях. Патриарх Кирилл призвал их не посещать храмы, даже на Пасху. Однако церковная жизнь не прекращается, хоть и в дистанционном режиме.
"Чтобы в этих условиях не оставлять без поддержки людей в больницах, мы решили организовать онлайн-встречи со священниками. При этом мы будем продолжать просить московское правительство пойти навстречу просьбам верующих и разрешить доступ в больницы подготовленных священников", - сказал председатель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Прямые эфиры будут транслировать на YouTube -канале синодального отдела по благотворительности, первый эфир состоится 3 мая в 20.00. Беседу проведет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, уточняют организаторы.
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