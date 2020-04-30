Число выздоровевших после COVID-19 в Липецкой области выросло до 89

Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Врачи в Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больницы пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция , таким образом, выздоровели 89 из 415 заболевших, сообщает областная администрация.

В Липецкой области, по данным на утро 30 апреля, выявлены 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 84 человека, двое умерли.

"Еще пять человек в Липецкой области вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении.

В области сейчас находятся 324 пациента с COVID-19. Из них в больницах 119 человек, на дому 205 пациентов с легкой формой COVID-19.