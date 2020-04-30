Число выздоровевших после COVID-19 в Липецкой области выросло до 89

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больницы пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, таким образом, выздоровели 89 из 415 заболевших, сообщает областная администрация.
В Липецкой области, по данным на утро 30 апреля, выявлены 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 84 человека, двое умерли.
"Еще пять человек в Липецкой области вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении.
В области сейчас находятся 324 пациента с COVID-19. Из них в больницах 119 человек, на дому 205 пациентов с легкой формой COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.