Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин ждет к 6 мая от кабмина доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения.

На совещании по экономическим вопросам Путин поручил правительству подготовить отчеты по реализации принятых кабмином мер, включая те, что направлены на поддержку врачей, занятых в борьбе с коронавирусом , и населения.

"По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая", - сказал Путин.

Он также напомню, что к 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

Кроме того, президент ждет отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.

Кабмин должен также подготовить доклад о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

"Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке – 12 130 рублей – в апреле, мае, июне. Кроме того, семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты – по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Прошу доложить, как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь", - обратился президент к участникам совещания.

Путин также напомнил, что было принято решение о начале выплат на детей от трех до семи лет включительно не с 1 июля, как планировалось ранее, а уже с 1 июня. "Причем достаток семьи будет определяться исходя из сегодняшней реальной ситуации. Прошу представить подробную информацию, все ли будет готово для начала таких выплат строго в намеченный срок", - сказал Путин.

Он также попросил сообщить о том, как идет работа по запуску механизма предоставления безвозмездной помощи государства на выплаты зарплат сотрудникам малых и средних компаний из пострадавших отраслей (начало выплат запланировано на 18 мая).