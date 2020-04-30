За время пандемии более 20 сотрудников Коммунарки заболели COVID-19

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За все время пандемии в больнице в Коммунарке заразились коронавирусом более 20 сотрудников, сообщил главврач Денис Проценко.
"Если говорить про цифры, то на данный период у нас заболело 26 наших сотрудников, не только врачей, их среди них 10, но у нас есть и медицинские сестры, и другой персонал", — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Главврач отметил, что в коронавирусных центрах инфицированных докторов меньше, чем в других больницах.
"Это понятно, так как настороженность выше", — добавил он.
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