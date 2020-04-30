В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.

"Злоумышленники вынесли со склада в Одинцовском районе Московской области 600 коробок с масками и электронными градусниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой", - рассказали в ведомстве.