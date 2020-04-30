Путин оценит эффективность работы ведомств по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что по итогам докладов о реализации принятых в рамках борьбы с коронавирусом мер будет дана оценка эффективности работы ведомств.
"В комплексе, на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов", - сказал глава государства.
Ранее в ходе совещания Путин поручил кабмину подготовить доклады по реализации экстраординарных мер, которые были приняты ранее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.