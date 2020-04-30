Число выздоровевших после COVID-19 в Воронежской области выросло до 87

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Тринадцать человек за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число выздоровевших выросло до 87, сообщает правительство региона.
По состоянию на утро четверга, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 493 человек. Умерли девять пациентов, выздоровели 74.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 87 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.