В ростовских госпиталях не хватает некоторых врачей для больных COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Небольшой дефицит врачей-анестезиологов и реаниматологов сложился в госпиталях Ростовской области, специализированных для лечения коронавируса, сообщил журналистам замгубернатора региона Сергей Бондарев.
"Врачей у нас хватает, в общем. Если брать по специальностям, у нас есть небольшой дефицит врачей-анестезиологов и реаниматологов. Мы ими обеспечены на 80%. Это я говорю про ковидные госпитали, где уже проходят лечение или будут проходить лечение заразившиеся коронавирусом", - сказал Бондарев. Он отметил, что врачей к работе в них привлекают только на добровольный основе.
"Для покрытия этого дефицита, если понадобится, это мы говорим при полной загрузке, будут привлекаться ординаторы, которые проходят обучение по этим специальностям", - сказал он. Кроме того, организованы дополнительные курсы для врачей.
"На сегодня можно сказать, что врачей у нас хватает. Младший персонал у нас покрывается за счет среднего медицинского состава, которого вполне достаточно, волонтеры, студенты старших курсов", - добавил он.
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