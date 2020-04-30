В ростовских госпиталях не хватает некоторых врачей для больных COVID-19

"Врачей у нас хватает, в общем. Если брать по специальностям, у нас есть небольшой дефицит врачей-анестезиологов и реаниматологов. Мы ими обеспечены на 80%. Это я говорю про ковидные госпитали, где уже проходят лечение или будут проходить лечение заразившиеся коронавирусом", - сказал Бондарев. Он отметил, что врачей к работе в них привлекают только на добровольный основе.