Путин потребовал отчета по поддержке врачей и населения

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин потребовал отчета по реализации принятых кабмином мер, включая те, что направлены на поддержку врачей, занятых в борьбе с коронавирусом , и населения.

На совещании по экономическим вопросам глава государства попросил представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, принятых в марте-апреле.

"Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять, их нужно реализовать. С ощутимым результатом для граждан и для бизнеса, экономики", - указал президент.

В частности он ждет отчета о том, как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.

"Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Такие выплаты, напомню, предусмотрены за апрель, май и июнь", - добавил Путин.

Президент также попросил подготовить отдельные доклады о внедрении системы специального страхования для медиков и о механизме предоставления малым и средним компаниям безвозмездной помощи на выплаты зарплат. Кроме того, Путин поручил отчитаться о реализации мер поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта, и предоставить информацию о том, все ли будет готово для выплат пособий на детей от трех до семи лет уже с 1 июня.