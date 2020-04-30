Бизнес предложил разработать программу помощи россиянам продуктами

"Разработка государственной программы адресной помощи населению (товары первой необходимости, продовольствие, социально-бытовые услуги и так далее) с размещением прямых заказов на предприятиях", - говорится в документе.

Концепция адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была. Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний в середине апреля призвали власти вернуться к идее на фоне коронавируса.