Бизнес предложил разработать программу помощи россиянам продуктами

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большая четверка бизнес-объединений России предлагает разработать программу адресной помощи гражданам страны, в том числе продуктами, с размещением прямых заказов на предприятиях, следует из коллективного письма представителей объединений к премьер-министру Михаилу Мишустину.
В большую четверку бизнес-объединений входят Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В своем письме они перечислили ряд предложений по выводу компаний из режима ограничения деятельности в связи с эпидемией коронавируса.
"Разработка государственной программы адресной помощи населению (товары первой необходимости, продовольствие, социально-бытовые услуги и так далее) с размещением прямых заказов на предприятиях", - говорится в документе.
Концепция адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была. Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний в середине апреля призвали власти вернуться к идее на фоне коронавируса.
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