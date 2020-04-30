Дом в Екатеринбурге, где ликвидировали бандитов, раньше пустовал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Дом в СНТ "Ручеек" на окраине Дом в СНТ "Ручеек" на окраине Екатеринбурга , где в ночь на четверг прошла контртеррористическая операция и были ликвидированы бандиты, раньше пустовал, но в последнее время там проживали трое мужчин восточной внешности, рассказали РИА Новости местные жители.

В ходе ночной контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе была предотвращена подготовка терактов, изъяты самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, сообщала ФСБ. По данным НАК, сторонники террористической организации "Исламское государство"* готовили резонансные преступления.

Как сообщила РИА Новости жительница одного из частных домов в СНТ "Ручеек", где укрывались боевики, Марина Лекомцева, около полуночи сад был обесточен, а спустя полтора часа прозвучало несколько выстрелов. В 2 часа ночи в дверь Марины постучали сотрудники правоохранительных органов и попросили проследовать с ними в автобус, который был припаркован на одной из улиц между частными домами товарищества.

"Когда мы уже в автобусе были, много выстрелов началось. Я соседке звонила – она уже в автобусе была", - сказала женщина. Она уточнила, что в автобусе жители СНТ пробыли порядка 4 часов. При этом, по словам Марины, силовики, когда режим КТО был снят, предупредили всех, что на улицах будут находиться правоохранители и просили их не пугаться.

Александра Ведерникова, еще одного жителя "Ручейка", с семьей не эвакуировали, потому что их жилье находилось в 600 метрах от происходящего, однако они слышали две очереди выстрелов около полуночи. В беседе с РИА Новости он отметил, что раньше в частном одноэтажном доме, где укрывались боевики, проживал сторож с супругой и ребенком, но около двух месяцев назад они переехали в Екатеринбург, после чего дом пустовал.

Другой местный житель Александр Грушин заявил РИА Новости, что месяц назад видел троих мужчин восточной внешности, которые проживали в этом доме. "Я думал, что они подрабатывают здесь. Видел, что они с лопатой проходили. Я их месяц назад где-то увидел в первый раз и всё", - сказал мужчина.

К 11.50 мск около дома, где укрывались боевики, основное оцепление было снято, местные жители могли свободно перемещаться между участками. Несмотря на это, несколько сотрудников ОМОН а охраняли дом, внутри которого продолжались следственные действия.