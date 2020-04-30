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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T17:43
https://ria.ru/20200430/1570827520.html
Коронавирус не был создан искусственно, заявила разведка США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Коронавирус не был создан искусственно, заявила разведка США

17:44 30.04.2020
10914
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что коронавирус COVID-19 не был создан искусственно, сообщил в четверг офис директора национальной разведки США, который цитирует Ассошиэйтед Пресс.
"Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован", - говорится в сообщении офиса.
"Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.
Офис директора национальной разведки координирует деятельность 17 разведывательных ведомств США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайСШАВ мире
Популярные комментарии
послушай Американцев и подумай наоборот
30 апреля, 17:47
DTDmitry T
8650005
Делаем вывод - именно США и создали этот вирус искусственно, а разведка это прикрывает.
30 апреля, 18:34
scoffer
7450002
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