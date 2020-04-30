В Литве более 270 медиков заразились коронавирусом

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

ВИЛЬНЮС, 30 апр - РИА Новости. Более 270 медиков в Более 270 медиков в Литве заразились коронавирусом с начала пандемии, передает Sputnik Литва со ссылкой на специалиста Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) Гинрету Мегелинскене.

"По словам Мегелинскене, в Литве COVID-19 был выявлен у 273 медиков, 1047 медицинских работников изолированы. В Литве 115 человек госпитализированы, 18 находятся в реанимации, девять подключены к аппаратам ИВЛ, 26 получают кислородную терапию", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, по словам специалиста центра здравоохранения, в настоящее время почти все вспышки коронавируса в Литве связаны с учреждениями социальной помощи.

В Литве выявлено 1385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 589 человек, 45 умерли. В стране с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.