Экс-соратник Трампа Стоун подал апелляцию на приговор

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-соратник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун подал апелляцию на вынесенный ему ранее приговор, говорится в уведомлении в базе данных судебных документов.
Стоун пока не изложил основания для предложенного пересмотра приговора.
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Суд в Вашингтоне приговорил Стоуна в феврале к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Стоун пока не отправился в тюрьму в ожидании возможного пересмотра дела или апелляции.
Присяжные на суде Стоуна сочли доказанным, что он лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании.
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Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе двухлетнего расследования Мюллер подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" с помощью утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Стоун не обвинялся в каком-либо "сговоре" с Россией или WikiLeaks.
Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо.