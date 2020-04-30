Экс-соратник Трампа Стоун подал апелляцию на приговор

Стоун пока не изложил основания для предложенного пересмотра приговора.

Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо.