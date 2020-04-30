Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Письмо подписали главы Торгово-промышленной палаты РФ, "Опоры России", "Деловой России" и Российского союза промышленников и предпринимателей.
В частности, четверка предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пяти МРОТ в месяц. Также, по мнению глав объединений, необходимо выработать меры поддержки физических лиц, а именно разрешить вычет расходов по уходу за больными, детьми и увеличить размер вычета на медицинские расходы.
Предлагается также предусмотреть возможность получения выплат из материнского капитала в размере одного МРОТ ежемесячно до 30 сентября 2020 года. "Предусмотреть возможность авансирования социальных выплат (компенсаций и пособий)", - предлагается в письме.
Необходимы, по мнению бизнеса, и программы поддержки потребительского спроса, аналогичные программам "первый семейный автомобиль" и утилизации автомобилей для физических лиц.
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