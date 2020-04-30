Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса

В частности, четверка предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пяти МРОТ в месяц. Также, по мнению глав объединений, необходимо выработать меры поддержки физических лиц, а именно разрешить вычет расходов по уходу за больными, детьми и увеличить размер вычета на медицинские расходы.