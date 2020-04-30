Бизнес попросил Мишустина перенести плановые проверки на следующий год

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила перенести плановые проверки организаций на следующий год. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Перенести плановые проверки организаций с 2020 года на 2021 год в соответствии с планом, утвержденным и согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации", - говорится в документе.

Также бизнес-объединения просят отменить в этом году или перенести на 2021 год и позднее все внеплановые проверки в рамках выполнения государственного контроля и надзора, за исключением тех, которые осуществляются в связи с причинением вреда жизни и здоровью, угрозе причинения такого вреда, возникновением ЧС природного и техногенного характера.

Среди предложений есть и мораторий на взимание административных и договорных штрафов за просрочку исполнения контрактных обязательств перед государством на период пандемии.

"Отменить использование статьи 236 (Отказ от права собственности - ред.) и ст. 362 (Форма договора поручительства) ГК РФ в части, регулирующей материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы сотрудникам", - также предлагается в письме.