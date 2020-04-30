Путин отметил важность реализации решений по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все решения правительства по борьбе с коронавирусом важно не просто принять, а реализовать с результатом для граждан и бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
"Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять. Их нужно реализовать с ощутимым результатом для граждан, для бизнеса, для экономики. В этом смысл, суть всей нашей работы", - сказал Путин на совещании по вопросам экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.