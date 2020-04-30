Задержанный со стрельбой в Москве водитель не работал в "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Задержанный со стрельбой за нарушение самоизоляции в Задержанный со стрельбой за нарушение самоизоляции в Москве водитель никогда не был подключен к заказам "Яндекс.Такси", сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить Hyundai Solaris, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. В машине находились два человека, как оказалось, оба они являются выходцами из ближнего зарубежья. На видео, предоставленном московской полицией, видно, что нарушители ехали на автомобиле, маркированном как " Яндекс.Такси ".

"По нашим данным, человек, который находился за рулем, никогда не был подключен к заказам "Яндекс.Такси". В деталях происшествия будут разбираться правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в компании отметили, что данный автомобиль уже неделю не обслуживает заказы сервиса.