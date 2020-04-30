Задержанный со стрельбой в Москве водитель не работал в "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Задержанный со стрельбой за нарушение самоизоляции в Москве водитель никогда не был подключен к заказам "Яндекс.Такси", сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить Hyundai Solaris, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. В машине находились два человека, как оказалось, оба они являются выходцами из ближнего зарубежья. На видео, предоставленном московской полицией, видно, что нарушители ехали на автомобиле, маркированном как "Яндекс.Такси".
"По нашим данным, человек, который находился за рулем, никогда не был подключен к заказам "Яндекс.Такси". В деталях происшествия будут разбираться правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в компании отметили, что данный автомобиль уже неделю не обслуживает заказы сервиса.
В настоящее время водитель находится под административным арестом на 15 суток. Автомобиль был эвакуирован в отдел полиции по району Лефортово.