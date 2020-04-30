В Швейцарии выявили менее 200 новых случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Менее 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Швейцарии, всего заразились 29 586 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
На четвертый день после смягчения ограничительных мер в связи с COVID-19 кривая заболеваемости в Швейцарии вновь растет. За сутки было зарегистрировано 179 новых случаев (143 накануне) и 15 смертей. Таким образом, общее число заболевших составило 29586, скончались 1423 человека.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений начнется 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.