В Швейцарии выявили менее 200 новых случаев заражения коронавирусом

На четвертый день после смягчения ограничительных мер в связи с COVID-19 кривая заболеваемости в Швейцарии вновь растет. За сутки было зарегистрировано 179 новых случаев (143 накануне) и 15 смертей. Таким образом, общее число заболевших составило 29586, скончались 1423 человека.