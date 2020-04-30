Бизнес попросил снизить размер платы с большегрузов в "Платоне"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила снизить размер платы с грузовиков массой более 12 тонн, которую они вносят в рамках системы "Платон". Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, среди развернутых предложений координационного совета предпринимательских союзов России по внедрению мер поддержки предприятий для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного развития указано снижение платы с грузовиков, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн.
На сегодняшний день тариф госсистемы "Платон", который платят большегрузы в счет вреда, причиняемого федеральным трассам, составляет 2,2 рубля за километр пути.
Ранее различные общественные объединения, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов обращались к властям с просьбой либо заморозить взимание платы с большегрузов на этот год, либо предоставить перевозчикам льготу по оплате транспортного налога за 2020 год для грузовых автотранспортных средств в сумме оплаты, произведенной по системе "Платон" за тот же период.
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