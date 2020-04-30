Бизнес попросил снизить размер платы с большегрузов в "Платоне"

Так, среди развернутых предложений координационного совета предпринимательских союзов России по внедрению мер поддержки предприятий для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного развития указано снижение платы с грузовиков, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн.