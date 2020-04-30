Сбербанк ожидает ключевую ставку по итогам года на уровне 5%

Согласно прогнозу банка, ставка на конец года снизится до 5%, а к концу следующего года вырастет до 5,75% и останется на этом уровне до конца 2022 года.

Банк России на заседании в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года. Данный шаг регулятора означает выход на стимулирующую денежно-кредитную политику, что должно поддержать российскую экономику в условиях коронавируса. При этом регулятор оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт. Стандартным в рамках денежно-кредитной политики ЦБ считается шаг в 0,25 процентного пункта.