Глава Минздрава поддержал идею дистанционного осмотра пациентов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддерживает идею введения дистанционного осмотра пациентов, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров ( ЛДПР ).

В четверг состоялась встреча фракции ЛДПР с главой Минздрава накануне его правчаса в Госдуме, который запланирован на 13 мая.

"Министр поддерживает", - сказал Натаров по итогам встречи.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте, однако на рассмотрение пока не выносился. По словам Натарова, ЛДПР законопроект также готова поддержать. По словам депутата, дистанционный осмотр сегодня смог бы снять много вопросов для пациентов, которым сейчас в условиях пандемии сложно попасть на первичный прием.

Также депутаты предложили главе Минздрава подключить к борьбе с коронавирусной инфекцией в стране ресурсы частных клиник. "Небольшие клиники. Они бы тоже могли бы участвовать в этом. В этой части частная медицина могла бы сегодня как-то на условиях каких-то сумм или доплат тоже помогать", - считает Натаров.

Кроме того, либерал-демократы призвали министра "больше общаться" с россиянами: чтобы эксперты Минздрава активнее вели разъяснительную работу с населением и своевременно опровергали разные фейки о коронавирусе.

"Достаточно хорошо прошла встреча. Получили полноценные ответы. Видим, что сегодня работа министерства достаточно в таком, ручном режиме идет", - заключил парламентарий.