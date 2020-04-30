Путин поручил подготовить доклады по реализации экстраординарных мер

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, принятых в марте и апреле.
"В этой связи прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, в том числе следующих решений. Напомню об этом", - заявил президент на совещании по экономическим вопросам.
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