Дед Мороз из Великого Устюга передал подарки вологодским медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга передал сладкие гостинцы вологодским медикам, которые оказываю помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Главный зимний волшебник, соблюдая режим самоизоляции, присоединился к акции "Спасибо врачам!" и выразил благодарность лечебным учреждениям Вологды и Череповца, станциям скорой помощи, которые задействованы в работе против коронавирусной инфекции. В четверг подарки от Деда Мороза врачам передадут сотрудники единого волонтерского центра Вологодской области.
"В эти непростые дни на вас, дорогие медицинские работники, вся надежда. Каждый день вы боретесь с болезнью и спасаете жизни людей! Всем вам - врачам, медсестрам, младшему медперсоналу – от меня огромное спасибо! Вместе со всей страной, я всем сердцем вас поддерживаю и горжусь вашей стойкостью! Через своих помощников-волонтеров передаю докторам Вологодчины сладкие гостинцы. Они волшебные – придадут силы богатырской и согреют сказочным теплом. Берегите себя, будьте здоровы, родные мои!" - отметил Дед Мороз, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время Дед Мороз находится на своей вотчине. В социальных сетях он читает сказки, проводит онлайн-встречи со сказочными друзьями, мастер-классы и прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы детей и взрослых.
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