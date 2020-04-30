Дед Мороз из Великого Устюга передал подарки вологодским медикам

"В эти непростые дни на вас, дорогие медицинские работники, вся надежда. Каждый день вы боретесь с болезнью и спасаете жизни людей! Всем вам - врачам, медсестрам, младшему медперсоналу – от меня огромное спасибо! Вместе со всей страной, я всем сердцем вас поддерживаю и горжусь вашей стойкостью! Через своих помощников-волонтеров передаю докторам Вологодчины сладкие гостинцы. Они волшебные – придадут силы богатырской и согреют сказочным теплом. Берегите себя, будьте здоровы, родные мои!" - отметил Дед Мороз, слова которого приводятся в сообщении.