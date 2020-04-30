Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.

"Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, сложная.

"Она требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования. Такие конкретные предложения готовятся, я знаю, что правительство, администрация президента, все вместе мы работаем над этим. Сегодня давайте их поподробнее рассмотрим", - добавил президент.