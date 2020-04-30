Путин оценил влияние пандемии на ключевые рынки

"Мир меняется. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых и других передовых решениях.