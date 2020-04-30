Путин оценил влияние пандемии на ключевые рынки

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки и систему кооперационных связей, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Мир меняется. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых и других передовых решениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.