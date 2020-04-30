Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

По ее словам, сейчас в работе шесть вакцин института "Вектор", еще три — других разработчиков.

В начале апреля директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что вакцину против COVID-19 начали тестировать на обезьянах. Эти исследования должны продлиться до конца апреля, а в июне предполагается перейти к испытаниям на людях. Но для этого надо показать эффективность вакцины на уровне лабораторных тестирований и получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований.