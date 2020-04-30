Минздрав подготовил порядок заготовки донорской крови в условиях COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав подготовил временный порядок организации работ по заготовке донорской крови в условиях коронавируса, среди нововведений - рекомендация воздержаться от донации людям старше 60 лет, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить приказ приложением 11 следующего содержания: временный порядок организации работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди доноров донорской крови и (или) ее компонентов",- говорится в приказе.

Согласно временному порядку лицам старше 60 лет рекомендуется воздержаться от донации. Всем донорам перед сдачей крови должны измерить температуру, если она больше 37 градусов, к сдаче крови не допустят.

В помещении, где сдают кровь, должно проводиться обеззараживание воздуха и поверхностей, а работники должны использовать средства индивидуальной защиты, отмечается в приказе.

Доноры также должны использовать маски и соблюдать правила личной гигиены - мыть руки или дезинфицировать их, уточняется в приказе.