В Ростовской области введут обязательное ношение масок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр – РИА Новости. Жители Жители Ростовской области с 1 мая обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев

Соответствующий документ уже подписан и вступает в силу с пятницы.

"С 1 мая текущего года для всех граждан обязательно ношение лицевых масок или респираторов в случае посещения общественных мест", - сказал губернатор. Он уточнил, что речь, в частности, идет о всех видах общественного транспорта, включая такси, аптеках, магазинах, вокзалах, остановках, государственных органах.

Контролировать соблюдение этого правила будут как правоохранительные органы, так и руководители отдельных организаций. Этим же документом продлен запрет на посещение мест погребения до 11 мая.

По информации Голубева, если в начале эпидемии в Ростовской области производилось 10 тысяч медицинских масок, то сегодня – до 150 тысяч масок в день. Кроме того, организовано производство до 3 тысяч защитных костюмов для врачей в день, а также до 150 тонн дезинфицирующих средств в сутки.