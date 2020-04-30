Первый случай заражения COVID-19 выявили на Коморских островах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент островного государства Коморы в Восточной Африке Азали Ассумани сообщил о первом выявленном случае заражения новым типом коронавируса в стране, передает местный новостной портал Habariza Comores.
Согласно властям, речь идет о 50-летнем жителе Коморских островов. Он поступил в больницу 23 апреля с кашлем, температурой и затрудненным дыханием. Полученные сегодня результаты теста на коронавирус оказались положительными.
Согласно президенту, в настоящий момент власти пытаются установить всех, с кем пациент вступал в контакт. Кроме того, информация о выявленном случае направлена в ВОЗ.
Коморы стали 53 государством из 55, входящих в Африканский союз, где выявлен по меньшей мере один пациент с COVID-19. В двух африканских странах - Лесото и Западной Сахаре - по-прежнему не выявлено ни одного случая коронавируса.
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