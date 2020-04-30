В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 3897

КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Общее число инфицированных коронавирусом в Молдавии выросло до 3897, за сутки было подтверждено 126 новых случаев, заявила на брифинге в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3771 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся достигло 116.
"На сегодняшний день подтверждено 126 положительных случаев коронавируса, всего у нас 3897 случай", - заявила Думбрэвяну.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.