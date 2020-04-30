В Вологодской области выявили 11 случаев заболевания COVID-19 за сутки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Региональный оперативный штаб зафиксировал самый большой в Региональный оперативный штаб зафиксировал самый большой в Вологодской области прирост заболевших COVID-19 за сутки – 11 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Оперштаб дает цифру плюс 11 заболевших коронавирусом человек на 12.00. Это максимальный прирост за все время", - сообщил во время оперативного совещания Кувшинников.

По его словам, в связи с этим пока рано говорить об ослаблении режима самоизоляции и действующих ограничений. "Мы утвердим план по ослаблению режима самоизоляции и ограничений 7 мая, а 8 мая решим, принимаем этот план в действие или нет", - сказал губернатор.

Также глава региона напомнил о рекомендации носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальное дистанцирование. "Мы пройдем этот путь и введем послабления, если будем соблюдать регламенты поведения, нужен режим жесткой самоизоляции. Продержитесь еще 10 дней", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области, по данным на 30 апреля, подтвержден 184 случая заражения коронавирусной инфекции. Всего на коронавирус обследованы 42 394 человека.