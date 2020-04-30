В Севастополе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели еще шесть человек, всего с начала года зарегистрировано 84 случая заболевания, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев.
"К одному человеку (о котором сообщалось ранее - ред.) у нас еще плюс шестеро. Четверо из них – это младший медперсонал 4-ой городской больницы, они в уже в инфекционной больнице, контакты отработаны", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства города, отметив, что всего за сутки выявлено семь новых случаев заболевания.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, а самоизоляции на данный момент - до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.