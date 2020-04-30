В Севастополе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"К одному человеку (о котором сообщалось ранее - ред.) у нас еще плюс шестеро. Четверо из них – это младший медперсонал 4-ой городской больницы, они в уже в инфекционной больнице, контакты отработаны", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства города, отметив, что всего за сутки выявлено семь новых случаев заболевания.