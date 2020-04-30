Попова: любое нарушение карантина отодвигает нас от снятия ограничений

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Любое нарушение карантинного режима отодвигается сроки снятия ограничений, введённых в РФ из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
"Мы тем быстрее приблизимся к возможному снятию ограничений, чем лучше мы будем соблюдать эти ограничения сегодня. Любое нарушение отодвигает нас от этого срока. Поэтому совет такой: защищаем руки и лицо, используем маску и соблюдаем пока режим изоляции",- сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.