Попова назвала статистику по коронавирусу в России точной

"Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учет у нас полицевой – нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг",- сказала Попова.