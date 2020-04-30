Попова назвала статистику по коронавирусу в России точной

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Статистика по коронавирусу в России точная, при первом же подозрительном результате тестирования начинается проведение всех противоэпидемических мероприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
"Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учет у нас полицевой – нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг",- сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.