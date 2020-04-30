Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

В годы войны Татарстан, который в этом году отмечает 100-летие образования Татарской АССР, стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, здесь нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В Татарстане было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов, из них 207 тысяч возвратились в строй. Свыше 100 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями, 186 - удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды. Каждый второй из 700 тысяч ушедших на фронт из Татарстана не вернулся домой. Память о них увековечена в 28-томной Книги Памяти.