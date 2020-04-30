Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-04-30T17:10
https://ria.ru/20200430/1570824032.html
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113664/26/1136642692_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_31e4f45948fb95cb1ccdb2aa02384676.jpg
РИА Новости

Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

17:10 30.04.2020
81
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Татарстан в четверг принял от Самарской области эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на татарском и русском языках, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов ПФО, "Наш День Победы" уже стартовал в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии и Самарской области. Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.
Казань, Татарстан
29 апреля, 15:21Республика Татарстан
В Татарстане собрали продуктовые наборы для 55 тысяч нуждающихся
"Татарстан принимает эстафету песенного марафона "Наш День Победы" и поет вместе с регионами-соседями знаменитую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. В Казани запись выступления в рамках флешмоба "Наш День Победы" проводилась в Казанском государственном институте культуры и искусств и у стен Казанского Кремля, где находится памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю", - говорится в сообщении.
В записи видеоролика приняли участие народная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации и республики Татарстан Венера Ганеева, заслуженные артисты Татарстана Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу "Голос. Дети" Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры.
Вид на улицу Баумана в Казани
23 апреля, 20:11Республика Татарстан
Татарстан дополнил федеральные меры поддержки бизнеса региональными
Как отметила ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева, эта акция объединяет регионы и поддерживает культурную идентичность народов, подобные акции подчеркивает вклад всех народов в Великую Победу.
"Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к Победе", - поделилась впечатлениями певица Венера Ганеева.
Школьница во время дистанционного обучения дома
9 апреля, 20:23Республика Татарстан
В Татарстане старшеклассникам из нуждающихся семей выдадут планшеты
В годы войны Татарстан, который в этом году отмечает 100-летие образования Татарской АССР, стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, здесь нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В Татарстане было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов, из них 207 тысяч возвратились в строй. Свыше 100 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями, 186 - удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды. Каждый второй из 700 тысяч ушедших на фронт из Татарстана не вернулся домой. Память о них увековечена в 28-томной Книги Памяти.
100000
Республика ТатарстанРоссияДавид ТухмановРСФСРМуса Джалиль (Муса Джалилов)Владимир ХаритоновСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
Лента новостейМолния