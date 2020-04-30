Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Татарстан в четверг принял от Самарской области эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на татарском и русском языках, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов ПФО, "Наш День Победы" уже стартовал в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии и Самарской области. Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.
"Татарстан принимает эстафету песенного марафона "Наш День Победы" и поет вместе с регионами-соседями знаменитую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. В Казани запись выступления в рамках флешмоба "Наш День Победы" проводилась в Казанском государственном институте культуры и искусств и у стен Казанского Кремля, где находится памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю", - говорится в сообщении.
В записи видеоролика приняли участие народная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации и республики Татарстан Венера Ганеева, заслуженные артисты Татарстана Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу "Голос. Дети" Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры.
Как отметила ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева, эта акция объединяет регионы и поддерживает культурную идентичность народов, подобные акции подчеркивает вклад всех народов в Великую Победу.
"Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к Победе", - поделилась впечатлениями певица Венера Ганеева.
В годы войны Татарстан, который в этом году отмечает 100-летие образования Татарской АССР, стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, здесь нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В Татарстане было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов, из них 207 тысяч возвратились в строй. Свыше 100 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями, 186 - удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды. Каждый второй из 700 тысяч ушедших на фронт из Татарстана не вернулся домой. Память о них увековечена в 28-томной Книги Памяти.