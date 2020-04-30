Главе Хакасии внесли представление из-за невыдачи доплат медикам

Сообщается, что прокуроры в Хакасии проверили сообщения СМИ о нарушении прав медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, на получение денежных выплат. Отмечается, что по закону медикам и иным работникам, работающим с заболевшими новым коронавирусом, предусмотрены стимулирующие выплаты.