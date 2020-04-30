Главе Хакасии внесли представление из-за невыдачи доплат медикам

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прокурор Хакасии внес представление главе республики Валентину Коновалову из-за невыплат стимулирующих вознаграждений медикам, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ГП РФ.
Сообщается, что прокуроры в Хакасии проверили сообщения СМИ о нарушении прав медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, на получение денежных выплат. Отмечается, что по закону медикам и иным работникам, работающим с заболевшими новым коронавирусом, предусмотрены стимулирующие выплаты.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам. С целью устранения выявленных нарушений прокурор республики внес представление Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что фактическое устранение нарушений находится на контроле региональной прокуратуры.
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