В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 52

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Общее количество жителей Самарской области, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 52, сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Всего выздоровели 52 человека", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, за последние два дня в регионе вылечились 19 человек, в том числе четверо детей, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
"Из Тольяттинской городской клинической больницы №5 выписаны девять пациентов, болезнь протекала у них не в тяжелой форме. Четыре пациента выписаны в Самаре, болезнь протекала также не в тяжелой форме. Кроме того, выздоровели четыре ребенка из числа контактных с ранее заболевшими, болезнь у них протекала в легкой форме", - говорится в сообщении.
Также, по информации оперштаба, выздоровели два человека из Самары и Тольятти, которые лечились дома. Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
Всего в Самарской области подтверждено 367 случаев заражения COVID-19, пять человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.