На Украине около 40 тысяч шахтеров находятся на вынужденном простое

"Вследствие кризиса отрасли, теплой зимы, увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, потребление украинского угля почти не происходило. Как следствие, на угольных складах хранится рекордное количество угля, а большинство шахт остановлены, около 40 тысяч шахтеров находятся на вынужденном простое, десятки тысяч семей потеряли более половины дохода", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным компании ДТЭК, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы. После остановки предприятия "Павлоградуголь" еще около 18,7 тысячи шахтеров, работников фабрик и заводов уходят в простой. Премьер Украины заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли.