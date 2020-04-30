Суд на Кубани вынес приговор лжегазовику, грабившему пенсионеров

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил лжегазовика, совершившего серию грабежей и разбоев в отношении пенсионеров, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Установлено, что с августа 2018 по январь 2019 года подсудимый совершил серию разбойных нападений, грабежей и краж на территории Лабинского, Белореченского, Динского, Усть-Лабинского, Северского районов и города Краснодара. Представляясь сотрудником коммунальных служб, он под предлогом проверки газового и электрического оборудования проникал в дома пенсионеров, нападал на хозяев, забирал деньги и телефоны, после чего скрывался… Учитывая обстоятельства дела, наличие в действиях подсудимого рецидива преступления… суд признал Мирошниченко виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 162, 161 и 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 270 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.