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2020-04-30T17:05
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Суд на Кубани вынес приговор лжегазовику, грабившему пенсионеров
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РИА Новости

Суд на Кубани вынес приговор лжегазовику, грабившему пенсионеров

17:05 30.04.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил лжегазовика, совершившего серию грабежей и разбоев в отношении пенсионеров, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Установлено, что с августа 2018 по январь 2019 года подсудимый совершил серию разбойных нападений, грабежей и краж на территории Лабинского, Белореченского, Динского, Усть-Лабинского, Северского районов и города Краснодара. Представляясь сотрудником коммунальных служб, он под предлогом проверки газового и электрического оборудования проникал в дома пенсионеров, нападал на хозяев, забирал деньги и телефоны, после чего скрывался… Учитывая обстоятельства дела, наличие в действиях подсудимого рецидива преступления… суд признал Мирошниченко виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 162, 161 и 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 270 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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