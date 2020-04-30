В России приостановили аттестацию медработников

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проведение аттестации медработников на получение квалификационной категории приостанавливается в России до 2021 года из-за коронавируса, следует из приказ Минздрава России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 приказываю: приостановить проведение аттестации медицинских работников и фармацевтических работников на получение квалификационной категории до 1 января 2021 года", - говорится в приказе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.