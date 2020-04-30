Ученые: заболеваемость COVID-19 в Италии может быть в десятки раз больше

РИМ, 30 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Официальные данные по числу зараженных коронавирусом в Официальные данные по числу зараженных коронавирусом в Италии следует умножать в 10-20 раз, чтобы иметь представление об уровне распространения и контагиозности заболевания, считает профессор итальянского исследовательского Фонда имени Бруно Кесслера Стефано Мерлер.

Выступая в режиме аудиосвязи на пресс-конференции Высшего института здравоохранения, Мерлер допустил реальность оценок лондонского Имперского колледжа, согласно которым коронавирусом могут быть заражены от трех до пяти процентов от всего населения.

"Наша система наблюдения определила около пяти-десяти процентов от общего числа случаев", — сказал ученый, который провел соответствующее исследование для научно-технического комитета при правительстве Италии.

По последним официальным данным, в Италии число случаев COVID-19 превысило 203 тысячи, число жертв составило более 27 тысяч, 71 тысяча больных выздоровели. Сейчас коронавирусом заражены 104 тысячи итальянцев.

Таким образом, по оценке итальянского ученого, общее число случаев заражения в Италии может достигать двух миллионов — более трех процентов населения страны.

В конце марта, в разгар эпидемии, аналогичное мнение высказал глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли. По его словам, вполне вероятным могло быть соотношение "один заболевший на десять незарегистрированных".