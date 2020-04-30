Россия передала Джибути 13,5 тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия доставила Россия доставила Джибути 13,5 тонн гуманитарного груза для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями, сообщил в четверг МИД РФ.

По информации ведомства, официальная церемония передачи российской помощи состоялась 29 апреля в Джибути в присутствии посла РФ Михаила Голованова, представителя Всемирной организации здравоохранения и министра здравоохранения африканской страны.

"Эта гуманитарная акция реализована в ответ на официальное обращение джибутийских властей в связи с серьезным ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, вызванным масштабными наводнениями и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В морской порт столицы Джибути был доставлен гуманитарный груз общим весом 13,5 тонн (более 20 медицинских модулей многоцелевого применения для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями)", - сообщили в российском дипведомстве.

Среди прочих средств российская сторона передала Джибути палатки и комплектующие для создания двух медицинских комплексов, предназначенных для оказания квалифицированной помощи более 200 тысяч человек.

Джибутийское руководство выразило искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в период сложной эпидемиологической ситуации, указали в МИД РФ.