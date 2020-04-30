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2020-04-30T16:59
https://ria.ru/20200430/1570823146.html
Политолог рассказал, что нужно США для сохранения лидерства в экономике
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РИА Новости

Политолог рассказал, что нужно США для сохранения лидерства в экономике

16:59 30.04.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для сохранения лидерства в мировой экономике после кризиса и окончания пандемии коронавируса США нужно обращать внимание на более интеллектуально емкие сферы, для этого есть база, однако такой разворот может осложниться тем, что предшествующие драйверы роста исчерпаны, считает доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев.
"Чтобы вернуть лидерство, придется во многом, конечно, сосредоточиться на каких-то определенных узких направлениях, связанных с интеллектуальным производством. Потому что видно, что в области сланцевой нефти сейчас определенный стопор, связанный с известными событиями", - сказал Межуев РИА Новости.
По мнению эксперта, лидерство в экономике после кризиса будет зависеть от развития в первую очередь новых технологий. "Мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что называется 3D-технологиями, новая хирургия так называемая. Связано с биологическими формами продления жизни, созданием новых сфер производства, которые могут позволить производить вещи, не прибегая к рабочей силе", - отметил эксперт.
"Ну и конечно (президент США Дональд) Трамп не случайно пытается сейчас хоть как-то освежить космическую тему. Он явно пытается продемонстрировать значимость космической темы для того, чтобы показать, что только США располагают какими-то возможностями для рывка в этом направлении", - считает аналитик.
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По его мнению, важным является и развитие "зеленой" экономики. "Опять же Трамп это все отрицал, относился к этому несерьезно, но сейчас, по всей видимости, это тоже станет важным. Не столько даже для того, чтобы продемонстрировать спасение человечества от глобального потепления, столько для того, чтобы сделать возможным наименее экологически вредное производство, приложить к этому определенные усилия, продемонстрировать некоторое превосходство над Китаем", - подчеркнул эксперт.
Межуев отметил, что уровень образования в университетах США сейчас лучший, и у американцев есть интеллектуальная база для прорыва. "Если ее сейчас развернуть в тех направлениях, в которых надо развернуть, то я думаю, конечно, Америка многое сможет сделать, но сделать это будет ей очень сложно, потому что предшествующие драйверы роста исчерпаны", - заключил эксперт.
Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.
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