Названы главные "мишени" коронавируса

Специалист заявил, что заражение вирусом следует рассматривать как системный процесс.

"Я считаю, на первом месте эритроциты, на втором эндотелии сосудов, на третьем месте, безусловно, легкие, на четвертом — эпителии кишечника. Это означает, что мишеней много ", — сказал Эдигер.

Кроме того, он выступил против лечения больных COVID-19 существующими противовирусными препаратами, так как они показывают слабые результаты.

Медик отметил, что восстановление легких после коронавируса может занять до года.

"Но этот период восстановления должен быть под врачебным управлением", — заключил врач.

Испании и Италии. Пандемия нового коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. ВОЗ сообщает о более трех миллионах зараженных, из которых около 218 тысяч умерли и около миллиона излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), поправились 11 619, умерли 1073 пациента. Больше тысячи случаев заражения зафиксировано в семи российских регионах.